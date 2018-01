EUA pedem à China que investigue invasões em e-mails - Link - Estadão

Em um pronunciamento hoje pela manhã, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, pediu que a China investigue as invasões a e-mails que fizeram o Google ameaçar deixar a China.

Molly Riley/Reuters

Hillary criticou a censura à internet. Na China, os resultados das buscas no Google são manipulados para que não apareçam termos como “Dalai Lama”.

Para ela, países que adotam esse tipo de censura “violam a privacidade de cidadãos que protestam pacificamente”.

“Países que restringem acesso livre à informação ou violam os direitos básicos dos usuários da internet se arriscam a se isolar do progresso”, disse ela.

Para a secretária, houve no ano passado na China um “crescimento nas ameaças ao fluxo livre de informação”.

Os EUA devem fazer em breve uma queixa formal sobre as invasões às contas de e-mail do Google. A China, por sua vez, afirma que a briga com o Google não tem relação com os EUA.

(com Associated Press)