EUA pedem a extradição de Kim Dotcom - Link - Estadão

Fundador do Megaupload pode pegar até 20 anos de prisão nos Estados Unidos

Dotcom quando foi solto, no dia 28. FOTO: Gino Demeer/Reuters

SÃO PAULO – Os dias de liberdade de Kim Dotcom, fundador do Megaupload, podem estar no fim. O empresário, preso em janeiro por pirataria junto com outros funcionários do Megaupload, havia conseguido liberdade provisória e cumpria a pena em reclusão em sua mansão, na Nova Zelândia. Mas, agora, ele está oficialmente sendo procurado pelas autoridades dos EUA.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O governo americano pediu à Nova Zelândia a extradição de Dotcom e outros três ex-funcionários do Megaupload. As autoridades da neozelandesas dizem que o pedido de extradição foi feito na última sexta-feira, 2.

O Megaupload é julgado por infração de copyright, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, entre outros crimes. Segundo a Justiça americana, o Megaupload provocou prejuízo de US$ 500 milhões à indústria cultural. Para Dotcom, as acusações são “sem sentido”.

“Nós vamos vencer”, disse ele ao TorrentFreak. Dotcom diz que as ações da justiça “foram longe demais, fora de toda a proporção”. “Nós achamos que a ação tomada contra nós foi política”, afirmou.

Os EUA temem que Dotcom aproveite a liberdade provisória para fugir. Ele deverá usar um aparelho rastreador para monitorar seus movimentos, e seus passaportes deverão ser confiscados. O empresário teve milhões de dólares confiscados.

A Nova Zelândia deverá definir o futuro de Dotcom apenas em agosto. Se julgado e condenado nos EUA, Dotcom poderá pegar até 20 anos de prisão.