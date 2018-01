EUA pedem que China investigue ataques - Link - Estadão

Os Estados Unidos pediram às autoridades da China que investiguem as denúncias do Google sobre um grande ataque a usuários do Gmail, que envolveu o roubo de senhas de contas de funcionários do governo dos EUA e de países asiáticos, de militares, ativistas e jornalistas, segundo o Google. A empresa alega que as ações tiveram origem na cidade de Jinan, na China.

“Levamos nossas preocupações aos chineses sobre as denúncias e pedimos que eles investiguem”, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Mark Toner, nesta sexta-feira, 3.

Toner se recusou a dar detalhes sobre a mensagem transmitida à China, ou se o governo dos EUA acredita que Pequim está por trás dos ataques. Ele disse que as investigações o impediam de dar mais declarações sobre as denúncias do Google.

“Nós estamos levando o caso muito a sério e expressamos nossa preocupação aos chineses”, disse Toner.

Toner repetiu que o Departamento de Estado não tem provas de que seus funcionários tenham sido alvo dos ataques, que estão sendo investigados pelo Google e pelo FBI.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, publicada nesta sexta, funcionários da Casa Branca estavam entre as vítimas do ataque ao Gmail.

A China negou na quinta-feira participação na invasão às contas de usuários do Gmail. De acordo com informações da agência de notícias Associated Press, militares acadêmicos chineses acusaram os Estados Unidos de lançar uma “guerra online” global para derrubar governos de países árabes, em uma tentativa de tirar o foco das acusações do Google sobre a origem dos ataques vindos do país asiático.

Nesta sexta, dois professores da Academia de Ciências Militares da China, identificados como Ye Zheng e Zhao Baoxian, publicaram um artigo no jornal China Yoth Daily, controlado pelo Partido Comunista, afirmando que “um tornado na internet varreu o mundo … chocando e impactando todo o globo. Por trás disso está a sombra da América”.

Histórico. Na quarta-feira, o Google disse ter interrompido um ataque direcionado às contas do Gmail de autoridades dos EUA e países asiáticos — especialmente da Coreia do Sul — , militares, ativistas e jornalistas. Supostamente a partir da cidade de Jinan, na China, hackers enganavam os usuários com e-mails falsos que redirecionavam para uma página imitando as características do site do Gmail e, assim, roubavam as suas senhas.

De acordo com o Google, aparentemente o objetivo dos hackers era mudar monitorar as contas das vítimas, alterando as configurações para encaminhar os e-mails automaticamente para outras contas.

O Google informou por quanto tempo os hacker tiveram acesso aos e-mails e alega ter descoberto o ataque por meio de seus sistemas de segurança e de relatos de usuários e de outros sites, citando especificamente o blog de segurança Contagio. Em entrevista à agência Reuters, a especialista em segurança que faz o blog, disse que os hackers tiveram acesso aos e-mails durante meses.

/ REUTERS E AP

