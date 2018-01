EUA permitem uso de eletrônicos durante voo - Link - Estadão

SÃO PAULO – Passageiros de aviões nos Estados Unidos em breve poderão utilizar seus dispositivos eletrônicos do começo ao fim dos voos. É o que diz a Federal Aviation Administration (FAA), agência responsável por regular a aviação civil no país, em comunicado nesta quinta-feira, 31.

A princípio, a implementação da novidade deve variar de acordo com as linhas aéreas, mas até o final de 2013 é esperado que a mudança já esteja em curso.

“Os passageiros terão a possibilidade de ler e-books, jogar e ver vídeos em seus dispositivos durante todas as fases do vôo. Livros, itens eletrônicos e revistas devem ser guardados durante a decolagem e o pouso. Celulares devem estar no modo de avião e não poderão ser usados para chamadas, mas poderão ser utilizados em modo Wi-Fi. Dispositivos Bluetooth, como teclados sem fio, também poderão ser usados”, explica o comunicado.

A proibição contra o uso de celulares em chamado de voz permanece ativa porque este é um assunto de outra agência, a FCC (Federal Communications Comission).

O uso de dispositivos eletrônicos era vetado em muitos vôos porque se temia que eles interferiam na comunicação via rádio do avião, mas muitos estudos recentes provam o contrário – a não ser em casos específicos, como o de baixa visibilidade, no qual os passageiros deverão desligar seus aparelhos.

