EUA pode enrijecer leis de copyright - Link - Estadão

EUA pode enrijecer leis de copyright

Vazou na internet uma suposta cópia de um documento secreto do governo dos Estados Unidos que, se for de fato verdadeiro, significará um enorme enrijecimento nas leis de copyright do país, nos moldes da Lei Sarkozy. O arquivo sobre uma nova política de repressão às infrações de direitos autorais seria um segredo da administração de Barack Obama, que teria decidido escondê-lo alegando caso de “segurança nacional”. Ainda não há confirmação se o texto é oficial, mas a revista Wired e o blog BoingBoing compraram a história – e suas fontes, dizem, garantem que ela não é ficção.

06/11/2009 | 20h05

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo