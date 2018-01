EUA proíbem Samsung Galaxy Note 7 em voos - Link - Estadão

A proibição generalizada de celulares Samsung Galaxy Note 7 em aeronaves entrou em vigor neste sábado, após autoridades de segurança aérea dos Estados Unidos terem considerado o dispositivo como potencial causador de incêndios.

As autoridades norte-americanas sinalizaram a proibição de levar os celulares em aeronaves, incluindo em bagagem despachada, em todos os voos domésticos e internacionais.

Reuters Após unidades do novo Galaxy Note 7 superaquecerem e até mesmo explodirem, a Samsung fez um recall e, depois, optou por descontinuar o produto no mês de outubro.

A medida também foi tomada por companhias aéreas do Canadá, Ásia e outras regiões nas quais o aparelho foi vendido.

As empresas atualizaram as recomendações para os passageiros em seus sites e devem avisar os clientes da proibição antes e depois da decolagem. Um porta-voz da Samsung afirmou que está trabalhando com operadores para comunicar a proibição aos passageiros.

A Secretária de Transporte dos Estados Unidos, Anthony Foxx, disse na sexta-feira que os passageiros que tentarem levar os celulares nos voos podem ter o aparelho confiscado e serem cobrados multas de até US$ 180 mil ou possíveis processos, caso tentem esconder os telefones nas malas despachadas.

AP Um norte-americano processou a Samsung após sofrer queimaduras de 2º grau no rosto e em parte da perna por conta de uma explosão do Galaxy Note 7.

As companhias aéreas na Ásia, incluindo a Singapore Airlines e a Qantas Airways seguiram a recomendação dos Estados Unidos, enquanto a principal reguladora aérea da Europa deixou inalterada suas interações de que os telefones podem ser levados, desde que permaneçam desligados.