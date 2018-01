EUA querem prender estudante inglês por pirataria - Link - Estadão

Autoridades americanas querem extraditar jovem de 23 anos por site que forneceria links para downloads ilegais

Richard O’Dwyer com a mãe FOTO: Luke Macgregor/Reuters

SÃO PAULO – Depois da prisão do fundador do Megaupload, outro caso envolvendo pirataria e extradição para os EUA tem ganhado destaque.

Richard O’Dwyer, um estudante britânico de 23 anos, está sendo acusado pelas autoridades americanas de ganhar milhares de libras com o TVShack, que traria links para sites de download ilegal de filmes e seriados de TV. Seu pedido de extradição está correndo na Justiça britânica.

O advogado do estudante alega que o site não abrigava o conteúdo ilegal, apenas apontava para outros locais. Tecnicamente, seria a mesma coisa que fazem Google ou Yahoo. O defensor do estudante também disse que este seria o primeiro caso de um britânico extraditado para os EUA por esse tipo de crime.

O estudante declarou à BBC que precisou vender espaço para anúncios para bancar os altos custos de seus servidores. Segundo ele, o site recebia cerca de 300 mil visitas por mês.

Os servidores do TVShack não ficam nos EUA. O site foi fechado um dia depois de o estudante ser procurado em casa pela polícia e por oficiais americanos.

No começo do mês, um juiz britânico recusou pedido da defesa contra a extradição. O magistrado declarou que não via nenhum motivo pelo qual O’Dwyer não devesse ser mandado para uma corte americana. A mãe do estudante chorou na saída do tribunal.

O caso vai agora à Suprema Corte britânica. Se extraditado e condenado nos EUA, O’Dwyer pode pegar de cinco a dez anos de prisão.