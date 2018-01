EUA vão investigar a Apple - Link - Estadão

Órgãos reguladores antitruste nos Estados Unidos planejam investigar se a Apple está indevidamente impedindo concorrentes como o Google de divulgar anúncios no iPhone, iPad e iPod, afirmou o Financial Times nesta quinta-feira.

Os reguladores já começaram a estudar as ações da Apple, segundo o jornal, citando pessoas próximas ao assunto.

Ainda não está claro, no entanto, se a Comissão Federal de Comércio ou o Departamento de Justiça realizarão uma investigação, segundo o FT.

A Apple não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto fora do horário comercial.

Na quarta-feira, o Google disse que mudanças recentes no acordo da Apple com desenvolvedores prejudicaria as ferramentas de anúncios do Google para o iPhone, criando barreiras “artificiais” à competição.

A Apple alterou a linguagem do acordo na segunda-feira, sugerindo a proibição a certas agências de publicidade terceirizadas de coletarem dados importantes de aplicativos do iPhone.