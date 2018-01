EUA vão revisar novas regras de neutralidade de rede - Link - Estadão

Tom Wheeler, presidente da FCC, foi criticado por rascunho de novas regras. FOTO: NYT Tom Wheeler, presidente da FCC, foi criticado por rascunho de novas regras. FOTO: NYT

SÃO PAULO – O chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos EUA, Tom Wheeler, prometeu nessa segunda-feira, 12, que trará à tona uma nova versão para as regras sobre neutralidade de rede em seu país. Segundo Wheeler, as novas leis não permitirão a criação de “avenidas mais rápidas ou mais lentas” para o tráfego na internet.

A questão tem sido muito discutida nos Estados Unidos, onde empresas como o Netflix já se colocaram a favor da neutralidade de rede, mas fizeram acordos com as operadoras para ter prioridade em direcionamento de tráfego. O conceito de neutralidade de rede reza que usuários não devem pagar mais ou menos para ter prioridade no seu tráfego, e que todos os dados devem ser tratados de maneira igual (e portanto, neutra).

As novas regras, já com a atualização prometida por Wheeler, podem ser divulgadas ainda nessa segunda-feira, mas a FCC ainda terá debates que poderão durar algumas semanas, enquanto se discute se a neutralidade de rede será valida no País.