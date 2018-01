EUA veem indícios da existência de 'outro Snowden'; segundo CNN - Link - Estadão

Ex-técnico da NSA pode ter inspirado outros a seguirem o seu caminho. FOTO: Reprodução Ex-técnico da NSA pode ter inspirado outros a seguirem o seu caminho. FOTO: Reprodução

WASHINGTON – Os Estados Unidos acreditam que há outro delator, como o ex-funcionário terceirizado da Agência Nacional de Segurança (NSA), Edward Snowden, que está vazando documentos confidenciais do governo.

Segundo a emissora CNN, as provas de um novo vazamento foram identificadas em uma notícia publicada hoje pelo site The Intercept, o portal de notícias lançado pelo jornalista Glenn Greenwald, que também divulgou os documentos conseguidos por Snowden.

O artigo aborda o aumento de nomes de terroristas conhecidos ou suspeitos nas bases de dados do governo americano durante o mandato do presidente Barack Obama.

Além disso, o texto cita documentos do Centro Nacional Antiterrorista com data de agosto de 2013, depois que Snowden deixou os Estados Unidos para evitar acusações criminais, motivo pelo qual não pode ter sido o responsável por acessar os arquivos.

O próprio Greenwald insinuou em entrevistas e através de sua conta no Twitter que as revelações de Snowden, asilado na Rússia, “inspiraram” muitos, e que há gente com habilidades e conhecimentos em informática que seguiram seu caminho.

“Não tenho dúvidas que haverá outras fontes dentro do governo que veem a maldade extrema e que se inspiram em Edward Snowden”, disse em entrevista recente, exatamente para CNN.

As mesmas fontes do governo disseram à emissora que estão investigando a nova fonte de vazamentos e que desconhecem ainda sua origem, assim como não está claro quantos documentos novos foram revelados e a magnitude de seu impacto.

O único que se sabe é que tais arquivos estão etiquetados como “Secret” e “NOFORN”, o que significa que não podem ser compartilhados com governos estrangeiros.

No caso de Snowden, este chegou a ter acesso a 1,7 milhão de documentos confidenciais, muitos dos quais foram etiquetados como “Top Secret”.

/EFE