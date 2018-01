Europa analisa falta de concorrência na web - Link - Estadão

Os reguladores da União Europeia estão analisando as acusações de concorrência desleal nos serviços de busca na internet, em meio a preocupações de que as empresas dominantes possam ter abusado de suas posições, disse nesta quarta-feira, 7, o comissário de concorrência da União Europeia, Joaquin Almunia.

O espanhol não deu o nome de qualquer empresa. Almunia fez seus primeiros comentários sobre o assunto depois que três empresas de serviços online denunciaram, em fevereiro, ante a Comissão Europeia, as práticas do maior sistema de buscas do mundo, o Google.

“Atualmente analisamos uma série de acusações de condutas anticompetitivas na área de buscas”, disse Almunia numa conferência organizada pelo Instituto do Direito da Concorrência e Economia UCL Jevons. “O trabalho está em seus estágios iniciais, mas dada a importância das buscas para ter um mercado online competitivo, estou estudando as alegações com muito cuidado”, disse ele.

O Google anunciou em fevereiro que os sites de comparação de preços Foundem e a página de buscas voltada a assuntos jurídicos Ejustice.fr alegaram que seu algoritmo de pesquisas tirava importância dos sites reclamantes porque são concorrentes da empresa norte-americana.

Almunia acrescentou que o serviço de buscas da Microsoft, Bing, também apresentou queixas contra o Google, que negou que tenha agido de má fé.

“Se as empresas têm uma posição forte no mercado, pode haver riscos de usarem sua posição para excluir outros”, disse Almunia.

A Comissão Europeia pode multar empresas até 10% de seu faturamento total em caso de violação das regras de concorrência da UE.

