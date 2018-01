Europa busca ajuda do Google para traduzir patentes - Link - Estadão

O Google anunciou um acordo nesta terça-feira, 30, para usar sua tecnologia do Google Translate e traduzir patentes em 29 idiomas europeus, o que as autoridades esperam melhorar a construção de um sistema unificado de patentes na Europa depois de anos de disputas.

O acordo do Google com o Escritório de Patente Europeu (EPO, na sigla em inglês), vai facilitar a leitura de patentes por inventores e cientistas por todo o continente. O EPO tem 38 países membros.

Disputas sobre qual idioma teria prioridade em documentos oficiais têm impedido há anos a criação de um padrão de patentes da União Europeia. A Comissão Europeia tem forçado a adoção de um sistema unificado, mas Itália e Espanha se recusam a aceitar que a tradução apenas para os idiomas inglês, alemão e francês seja considerada suficiente.

A Comissão Europeia diz que o acordo com o Google deve evitar enormes gastos com traduções que afetam o crescimento de pequenas empresas. Atualmente, registrar uma patente na Europa é 10 vezes mais caro do que nos Estados Unidos.

As autoridades esperam que as traduções do Google também apaziguem os temores de países em ficar em desvantagem com seus idiomas.

Benoit Battistelli, presidente do Escritório de Patente Europeu, disse que para esses países o acordo é “um tipo de compensação, para que aceitem a ideia de que é necessário escolher apenas algumas poucas línguas por razões econômicas, em vez de utilizar todas elas”.

Carlo d’Asaro Biondo, vice-presidente do Google para o sul e leste da Europa, Oriente Médio e África, disse que a empresa não espera ter um lucro imediato com o acordo.

A parceria beneficia o Google ao dar acesso ao vasto arquivo de patentes já traduzidas em diferentes idiomas. A experiência pode melhorar os mecanismos de tradução da empresa, que “aprende” as línguas ao comparar as traduções já feitas por profissionais.

O EPO vai incorporar o serviço Google Translate em seu site.

