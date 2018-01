Europa investiga domínio do Google - Link - Estadão

Autoridade antitruste da União Europeia está avaliando se empresa abusa de sua posição dominante no mercado de buscas

BRUXELAS – As autoridades regulatórias da União Europeia ainda não decidiram se o Google domina as buscas na internet e se praticou abusos contra rivais, violando as regras de competição, declarou a principal autoridade antitruste da União Europeia nesta sexta-feira, 16.

A Comissão Europeia abriu uma investigação sobre o Google em novembro do ano passado, depois que rivais, entre os quais a Microsoft, acusaram a companhia de abusar de sua posição dominante no mercado de serviços de buscas na web.

“Como parte de nossa atual investigação, estamos tentando determinar se a companhia detém posição dominante nas buscas de internet”, disse o comissário da Competição europeu, Joaquin Almunia, em uma conferência em Florença.

“O Google é o navegador preferencial para muitos de nós; mas domínio não é sinônimo de abuso. Abuso envolve condutas que protejam ou ampliem o domínio por meios ilegítimos, e ainda não podemos concluir que seja esse o caso para o Google”, disse.

O Google é o mais popular dos serviços mundiais de busca, com mais de 90% do mercado mundial, de acordo com a StatCounter, empresa de mensuração de audiência na internet.

Seu navegador Chrome detinha 22% do mercado mundial em junho, ante 42,5% do Internet Explorer, produzido pela Microsoft, e 28% do Mozilla Firefox.

O Google está enfrentando nove queixas antitruste apresentadas às autoridades regulatórias da União Europeia, informaram fontes à Reuters no mês passado, e os rivais estão aumentando a pressão sobre a companhia.

A Comissão tem o direito de multar empresas em até 10% do montante de seu faturamento mundial por violação das regras da União Europeia. Ela já impôs multas bilionárias à Microsoft e Intel por abusarem de suas posições dominantes.

