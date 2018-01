Europa investiga Google por monopólio - Link - Estadão

O bloco europeu deve investigar as noves acusações contra a empresa de buscas por violação das leis de concorrência

BRUXELAS - O Google enfrenta um total de nove queixas antimonopólio e que estão sob investigação pela União Europeia, disseram fontes nesta terça-feira, 2. A Comissão Europeia confirmou apenas quatro casos contra o Google. A some dos demais poderia ampliar a investigação atual e pressionar ainda mais a empresa a chegar a um acordo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A Comissão tem nove queixas formais atualmente. As novas queixas procedem de companhias pequenas”, disse uma das fontes que não quis dar detalhes.

O aumento do número de casos ressalta o predomínio do Google e não é necessariamente uma má notícia para a empresa, disse Simon Holmes, chefe de legislação da UE e de leis de concorrência pela empresa SJ Berwin.

“A forte posição do Google significa que há muitos interesses envolvidos. Mas não é nada ruim em si estar em uma posição forte”, acrescentou.

“A mera proliferação de queixas não aumenta a possibilidade de infrações. Significa que há assuntos que certas partes querem que sejam investigadas”, ressaltou. A Comissão abriu uma investigação sobre o Google em novembro do ano passado em função de acusações levantadas por três pequenas empresas que afirmava que o Google prejudicava suas páginas na internet nos resultados de buscas por serem rivais.

A Microsoft acusou o Google peranta a Comissão em março deste ano, alegando que o Google bloqueava sistematicamente a livre concorrência nas buscas pelo seu site.

A Comissão pode multar as empresas em até 10% em relação às suas receitas globais, por quebrarem regras do bloco. Nos últimos anos, a UE já impôs enormes multas contra Microsoft e Intel por concorrência desleal.

A Comissão de Comércio dos Estados Unidos também está investigando o Google poracusações de que a empresa teria abusado de sua posição dominante no mercado. A Comissão Antimonopólio do Senado dos EUA realizará uma audiência sobre o Google no dia 21 de setembro.

/Foo Yun Chee (REUTERS)