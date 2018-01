Europa libera Galaxy Tab; mas Alemanha não - Link - Estadão

Por suposta infração de patentes do iPad, venda do tablet da Samsung foi proibida pela justiça alemã

A Samsung poderá vender o Galaxy Tab na maior parte da Europa depois que um tribunal alemão suspendeu a pena imposta por pedido da Apple, que afirmava que o produto rival violava várias de suas patentes. A corte regional de Duesseldorf disse ser questionável que a sua própria autoridade se estenda para todas as companhias internacionais operando fora da Alemanha, e por isso suspendeu a liminar imposta na semana passada contra a companhia sul-coreana.

Recentemente, a Apple vem intensificando as batalhas judiciais com os seus rivais, usando principalmente as patentes aprovadas para o desenvolvimento do primeiro e do segundo modelo do iPad. Na mira da companhia de Steve Jobs estão principalmente as empresas parceiras do Google e que usam o sistema operacional Android.

A compra da Motorola pelo Google, divulgada na segunda-feira pela manhã, tem as patentes como um dos seus principais motivos. A fabricante possuiu mais de 20 mil patentes de aparelhos móveis, agora todas nas mãos do Google.

A corte de Duesseldorf decidiu que o banimento será apenas para a Alemanha e para a divisão alemão da Samsung. Uma auditoria sobre o caso foi marcada para a próxima semana.

/REUTERS