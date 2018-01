Europa quer mais concessões do Google - Link - Estadão

Reguladores da União Europeia dizem que propostas da empresa não são suficientes para evitar práticas anticompetitivas

BRUXELAS - O Google, a maior ferramenta de buscas na internet, deve fazer mais para aliviar as preocupações de que está bloqueando concorrentes, disse o chefe antitruste da União Europeia nesta quarta-feira, 17, após rivais criticaram as concessões oferecidas como inadequadas.

O Google propôs concessões à Comissão Europeia em abril para encerrar uma investigação de três anos e disse na quarta-feira que a sua proposta “aborda claramente” os pontos de preocupação.

A empresa, que tem participação de mais de 80% no mercado de buscas na internet na Europa, segundo a consultoria comScore, pode ser multada em cerca de US$ 5 bilhões se não resolver o problema.

“Cheguei à conclusão de que as propostas que o Google nos enviou não são suficientes para acabar com nossas preocupações”, disse o Comissário para Competição Joaquin Almunia, em entrevista coletiva na quarta-feira, acrescentando que pediu ao Google para apresentar propostas melhores.

Almunia, que disse anteriormente que pretende tomar uma decisão sobre o caso até o fim do ano, não disse se estabeleceu prazo para a empresa responder.

O porta-voz do Google Al Verney disse que a empresa vai continuar trabalhando com a autoridade antitruste da UE. “Nossa proposta à Comissão Europeia claramente aborda as quatro áreas de preocupação.”

A empresa ofereceu para marcar seus próprios produtos nas buscas na internet, e fornecer links para pelo menos três sites rivais e facilitar para anunciantes a migração para plataformas rivais.

