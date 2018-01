Europa quer regular seviços de pagamento - Link - Estadão

Parlamento Europeu aprovou resolução para impedir que cartões de crédito e outras empresas recusem prestar serviço

O Parlamento Europeu em Strasburgo, na França. FOTO: Vincent Kessler/REUTERS – 19/4/2012

SÃO PAULO – O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira, 20, uma resolução que busca impedir que bandeiras de cartões de crédito e serviços de pagamentos online discriminem o acesso aos seus serviços nos países da União Europeia.

A iniciativa, proposta pelo Partido Pirata europeu, pretende impedir que bancos e serviços de pagamentos se neguem a oferecer um serviço ou bloquem contas, como ocorreu com o WikiLeaks em 2011. Na época, Visa, Mastercard e PayPal bloquearam as doações feitas ao site e se recusaram a processar os pagamentos.

Em nota, o WikiLeaks disse que teve um prejuízo de US$ 50 milhões. O site comemorou a decisão do Parlamento Europeu. “Isso (a medida) reforça a alegação de que, se o bloqueio financeiro contra o WikiLeaks não for interrompido, os gigantes financeiros dos Estados Unidos ficarão livres para decidir unilateralmente quais empresas e organizações europeias vão viver ou morrer”, diz o comunicado.

A resolução europeia não tem caráter legislativo, mas define as bases para novas regulamentações para o setor de pagamentos. A proposta também busca definir padrões únicos de custos e de segurança para os todos países europeus.

Rick Falkvinge, fundador do Partido Pirata sueco, comentou a decisão do Parlamento Europeu em seu site. “Tem se tornado um problema cada vez maior que Visa, MasterCard e PayPal controlem a válvula do fluxo de dinheiro no planeta. Hoje o Parlamento Europeu reconheceu esse problema e iniciou uma regulação dessas companhias, limitando e regulando severamente seu direito de se recusar a prestar um serviço.”

