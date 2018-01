Evento blogueiro toma calote de prefeitura - Link - Estadão

A ação foi coordenada pela Dáblio Social Media e teve grande repercussão durante o período do fim de setembro ao começo de outubro. No entanto, o assunto voltou à baila no Twitter no último fim de semana, quando surgiram as primeiras denúncias de calote – que culminaram em nota oficial no site, publicada há poucas horas.

A nota oficial revela que os blogueiros ainda não receberam o acordado por falta de pagamento por parte de Prefeitura Municipal de Ipojuca, através de sua Secretaria de Turismo. Ainda explica que, por esse motivo, todo o conteúdo produzido durante a ação foi removido do site.