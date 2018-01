Eventos discutem futuro da internet em SP - Link - Estadão

No Morumbi, no hotel Blue Tree Towers, o Comitê Gestor de internet do Brasil, W3C, realiza a I Conferência Web W3C Brasil. O evento, que começou ontem, é aberto para estudantes e interessados em debater cultura digital. O evento pode ser acompanhado via streaming por aqui, e a programção está disponível no site oficial, http://conferenciaweb.w3c.br/programacao.

Outra convenção, a ICANN Internet do Futuro, discute o futuro dos sistemas de endereçamento da web, segurança na rede e outros assuntos relacionados ao mercado nacional.

Você pode acompanhar a cobertura dos dois eventos no Twitter do Link e no próprio blog.