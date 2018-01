Eventos unem arte e tecnologia em São Paulo - Link - Estadão

‘Emoção Art.Ficial 6.0′ e ‘Circuito Vivo arte.mov’ trazem exposições e debates sobre as novas mídias e seu papel na sociedade

SÃO PAULO – Começa nesta quinta-feira, 31, em São Paulo dois eventos que buscam mesclar arte e tecnologia, mostrando as relações entre os dois mundos: “Emoção Art.Ficial 6.0“, no Itaú Cultural, e “Circuito Vivo arte.mov“, na Cidade Universitária. Além de exposições, com obras criadas com novas técnicas e plataformas, haverá debates e palestras sobre temas como mobilidade cultural, novas mídias e arte contemporânea.

‘Emoção Art.Ficial 6.0′

Em sua sexta edição, a Bienal Internacional de Arte e Tecnologia traz, como em todos os anos, uma exposição e um simpósio. Neste ano, a mostra ‘Emoção Art.Ficial’ apresenta dez obras de 13 artistas nacionais e internacionais, discutindo a arte contemporânea com base no conhecimento construído na última década.

A proposta é criar um espaço de convivência voltado tanto para obras realizadas com novas mídias – arte com seres tecnológicos (robôs, organismos sintéticos), expressões artísticas calcadas em mídias técnicas (computadores, celulares) – como para trabalhos elaborados em suportes tecnológicos considerados já tradicionais, como o vídeo e o cinema.

Além da exposição, que pode ser visitada até o dia 29 de julho, ocorre até o dia 2 de junho um simpósio internacional sobre os novos desafios da arte contemporânea. O objetivo é repensar criticamente a arte tecnológica, bem como seu impacto cultural e social, abordando conceitos de antropologia e psicanálise.

A Bienal Internacional de Arte e Tecnologia acontece no Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista, nº 149. Veja a programação completa aqui.

Circuito Vivo arte.mov

O Circuito Vivo art.mov teve início em 2006 com o Festival Vivo art.mov, a fim de discutir a cultura da mobilidade e estabelecer um diálogo com artistas e pesquisadores nas cidades em que acontece. Em 2012, o evento passou pelo Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, Curitiba e agora chega à capital paulista.

A programação desta edição busca apresentar um panorama sobre mídias digitais e possibilidades de ocupação do espaço público urbano, com discussões críticas envolvendo as mídias móveis, os microcinemas, as tecnologias de mediação e as políticas de redes.

Um destaque é a presença do Labmóvel (laboratório móvel em uma kombi criado para fazer circular oficinas e mostras na periferia de São Paulo), que abrigará a oficina do Fofoque-me (escultura cinética com um sistema de comunicação coletivo) e servirá de suporte para as performaces da festa que encerra o festival.

O evento vai até o dia 2 de junho e acontece no subsolo do Paço das Artes, localizado na Av. da Universidade, nº 1, na Cidade Universitária. Veja a programação completa aqui.

