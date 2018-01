Evernote quer manter espírito de startup - Link - Estadão

LOGIN | Ken Gullicksen, COO da Evernote

Com quantos anos uma empresa deixa de ser chamada de “startup”? Se depender da norte-americana Evernote, só depois de 100 anos. O conceito foi criado pelo presidente da Evernote, Phil Libin. Na sétima edição da Campus Party, que terminou sábado em São Paulo, o diretor de operações da empresa e investidor veterano do Vale do Silício, Ken Gullicksen, subiu ao palco para defender a ideia.

A Evernote tem cinco anos. Nesse meio tempo, seu aplicativo de produtividade bateu a marca de 80 milhões de usuários (sendo dois milhões no Brasil). Com recursos de organização de arquivos de todo o tipo, virou um sucesso entre executivos.

A empresa foi avaliada em US$ 1 bilhão e tem dez escritórios pelo mundo, com um total de 340 funcionários. Gullicksen conversou com o Link durante o evento.

Por que é importante manter a cabeça de startup mesmo depois de crescer?

Quando éramos pequenos e tínhamos uma salinha, todo mundo participava de tudo o que acontecia. Isso traz agilidade e inovação. É uma coisa muito poderosa que as startups tem. Queremos construir a companhia de modo a manter isso, tanto o ambiente como esse poder.

Em termos práticos, como conseguem manter esse clima?

Trabalhamos com pequenas equipes independentes. Os caras que programam para Android são totalmente diferentes dos caras que programam para iPhone. Não têm o mesmo cronograma, não precisam manter a mesma entrega de resultados. Com isso, temos equipes bem pequenas, nenhuma com mais de dez pessoas e muitas com bem menos.

De onde vem o faturamento da Evernote?

Cerca de 90% das nossas receitas vêm das versões pagas do nosso aplicativo. A receita não vem de propaganda ou de monetização dos dados. Queremos que as pessoas confiem em nós. A integridade e a privacidade dos dados do usuário são muito importantes.

Existe uma corrida no Vale do Silício para descobrir a próxima grande startup. Para alguns analistas, isso vem valorizando exageradamente algumas empresas e há quem fale em bolha. Qual a sua opinião?

Não vejo como uma bolha. Há certamente empresas com valorização exagerada quando abrem o capital. Mas toda essa atividade é para mim muito mais uma indicação do alto nível de inovação que vem ocorrendo. Fundamentalmente, vejo essa valorização como sinal muito positivo. Cada nova geração de grandes empresas torna o mercado muitas vezes maior do que antes. Há 20 anos, a tecnologia mirava um mercado muito menor do que hoje. Hoje em dia, as tecnologias para o consumidor atingem a maior parte da população mundial.

A cultura de negócios do Vale do Silício mudou muito em vinte anos?

Muito. A principal mudança em termos de clima de investimento e empreendedorismo é que está tudo muito mais democratizado. A comunidade do capital de risco não é mais a força dominante. As fontes de investimento se diversificaram e o empreendedor tem todo o poder. As barreiras de entrada ficaram bem mais fáceis, o custo de desenvolvimento de produto, da tecnologia e da distribuição são 100 vezes menores do que há meros dez anos. É muito fácil começar hoje. Na outra ponta, porém, a barreira para o quão bom você precisa ser ficou bem mais alta.