Evite segurar desse jeito". (JOBS; Steve)" - Link - Estadão

“Evite segurar desse jeito ou compre uma capa”. Essa é a resposta de Steve Jobs, por e-mail ao site Ars Technica, às reclamações de usuários e reportagens que demonstravam a queda brusca do sinal 3G do iPhone 4 quando o aparelho era segurado pelas mãos no canto inferior esquerdo. Isso acontece porque o corpo do smartphone, que é feito de aço, também funciona como antena. Assim, o contato com a mão de uma pessoa faz com que o sinal fiquei mais fraco (entenda melhor aqui).

Em um comunicado, a Apple afirma que o iPhone 4 não é o único aparelho com o problema: “Segurar qualquer celular irá fazer com que o desempenho da antena seja piorada. Segurar em alguns lugares é pior do que outros, depende do aparelho. As pessoas devem evitar segurar neste local em específico ou comprar uma das várias capas que existem para o iPhone”.

O site Engadget lembra um detalhe importante nesta história: nas propagandas e vídeos que a Apple fez para divulgar o iPhone 4, o celular era diversas vezes exibido com alguém o segurando no lado esquerdo inferior. Confira abaixo: