Ex-CEO da Apple John Sculley não acredita no sucesso do Apple Watch - Link - Estadão

Sculley foi CEO da Apple entre 1983 e 1993. FOTO: REUTERS

O ex-CEO da Apple John Sculley não acredita no Apple Watch como um item inovador da empresa, conforme entrevista para a Forbes. Mas elogiou a iniciativa do Apple Pay, um sistema de pagamentos mobile através do iPhone.

“Não há nada novo no horizonte. Não estou convencido que o Apple Watch seja um desses itens. Não é grande como o iPhone ou o iPod”, afirma sobre o último lançamento da empresa de tecnologia. E completa estar “otimista com o Apple Pay, mas vai demorar muitos anos para difundir seu uso pelo mundo”.

O executivo admite que a Apple continuará tendo lucro mesmo que não apresente nada novo, mas pensa que a empresa sob o comando de Tim Cook não está tomando riscos o suficiente em pensar novas tecnologias. Enquanto isso, o americano lembra que empresas como Amazon, Google e Facebook encaram consequências difíceis para explorar inovações na indústria do Vale do Silício.

John Sculley foi CEO da Apple durante dez anos. Ficou famoso por seus atritos na década de 80 com Steve Jobs na disputa pela liderança dentro da empresa, até sair formalmente da Apple em 1993.