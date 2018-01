Ex-funcionários da Nokia vão lançar celular com novo sistema Sailfish - Link - Estadão

Com tela de 4,5 polegadas, 16 gigabytes de armazenamento e câmera de 8 megapixels, o Jolla roda em um novo sistema operacional, o Sailfish. A plataforma Sailfish é baseada no MeeGo, antigo sistema usado pela Nokia – o MeeGo foi abandonado pela empresa em 2011, em favor do Windows Phone.

Controlado por gestos, o Sailfish é mais “aberto” que seus concorrentes e compatível com aplicativos para o sistema Android. Por enquanto, o Jolla será lançado apenas na Finlândia por salgados e deve chegar a Europa até o fim de 2013. Não há previsão para o lançamento fora do continente.

Entretanto, a Sailfish não é a única plataforma a querer ser alternativa ao domínio recente de Android e iOS. Na última semana, o Cyanogen, modificação do Android, lançou sua primeira versão autoinstalável, e, há um mês, a Telefonica/Vivo vende no Brasil dois celulares com o Firefox OS, desenvolvidos com a Mozilla.