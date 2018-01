Ex-Google critica a gestão de Larry Page - Link - Estadão

James Whittaker afirma que Google abandonou o lado inovador para brigar com o Facebook pelo futuro dos anúncios online

SÃO PAULO – O ex-diretor de engenharia do Google, James Whittaker, publicou na terça-feira, 13, um post em que culpa a nova postura da empresa – marcada, segundo ele, por um excessivo esforço nas redes sociais para combater o Facebook — pela sua saída e pela perda das características originais da empresa.

Para Whittaker, o Google não é mais o mesmo. FOTO: Reprodução

Whittaker, que deixou a companhia em fevereiro, depois de dois anos e meio na empresa, afirma que o Google deixou de ser uma empresa que aposta em inovação acima de tudo e um lugar onde os funcionários eram incentivados a trabalhar em projetos paralelos que pudessem trazer coisas novas para empresa. Foi a partir desses projetos que surgiram produtos novos que fizeram sucesso, como o Gmail e o Chrome, por exemplo.

“O Google pelo qual eu era apaixonado era uma empresa de tecnologia que dava poderes para seus funcionários inovarem. O Google que eu deixei era uma empresa de publicidade com um único foco mandatório e corporativo”, escreveu ele em seu blog hospedado num site da Microsoft, onde Whittaker voltou a trabalhar.

Whittaker culpou a obsessão de Larry Page pelo Google+ pela mudança de ambiente de trabalho no Google. Page, que fundou o Google ao lado de Sergey Brin em 1998, assumiu o cargo de CEO em abril do ano passado no lugar de Eric Schmidt e passou a liderar o esforço para criar uma “camada social” nos serviços da empresa.

“O ‘social’ virou um decreto de Estado e corporativo chamado Google+”, escreveu Whittaker. “A busca tinha de ser social. Android tinha de ser social. O YouTube, que antes desfrutava de sua independência, tinha de ser… bom, você entendeu”, continua.

O ex-executivo relata que depois do Google+ qualquer projeto que não tivesse a rede social como ponto central era visto como “uma distração”.

Whittaker chegou a trabalhar como diretor de desenvolvimento da rede social do Google e disse que o discurso da empresa de que havia um problema com a forma como as pessoas compartilhavam coisa na web não era verdadeiro.

“No fim, o compartilhamento não estava errado. O compartilhamento estava funcionando bem, só que o Google não era parte disso. As pessoas continuavam compartilhando ao redor de nós e pareciam bastante contentes. Um êxodo de usuários do Facebook (para o Google+) nunca se materializou. Eu não conseguia nem que minha própria filha adolescente olhasse o Google+ duas vezes. ‘Social não é um produto’, ela me disse depois que eu fiz uma demonstração; ‘o social são as pessoas e as pessoas estão no Facebook’. O Google era o amigo riquinho que, depois de descobrir que não foi convidado para a festa, criou sua própria festa como vingança. O fato de que ninguém foi à festa do Google virou um elefante dentro da sala.”

Por fim, Whittaker reconhece que pode estar errado e que a estratégia do Google pode dar certo, mas, segundo ele, o Google não é mais o mesmo.

O Google não comentou as declarações do ex-diretor.