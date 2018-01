Ex-Telefônica comandará Microsoft Brasil - Link - Estadão

Mariano de Beer será o novo presidente da empresa, com a saída de Michel Levy em agosto

SÃO PAULO – A Microsoft comunicou nesta segunda-feira, 8, que o executivo argentino Mariano de Beer será o novo presidente da empresa no Brasil a partir de 1º de agosto, quando o atual presidente, Michel Levy, deixará o cargo que ocupa há sete anos. Levy continuará na empresa e ajudará no processo de transição até 1º setembro, segundo a Microsoft.

De Beer coordenou o lançamento do Speedy no Brasil. Foto: Clayton de Souza/Estadão – 4/3/2010

De Beer, que estava no Grupo RBS desde o ano passado como CEO da área de educação, trabalhou por mais de dez anos na Telefônica, desde 1998, onde comandou o lançamento das operações do serviço de banda larga Speedy em 1999. Passou por diversas áreas na empresa de telecomunicações, até se tornar diretor-geral em 2010.

O executivo mudou-se para o Brasil em 1996, quando trabalhava na consultoria McKinsey e assessorou o Grupo Telefónica durante a privatização do setor, após a compra da Telesp.

Em 2009, após uma pane do Speedy que deixou milhões de usuários sem internet, De Beer comandou a equipe responsável por estabilizar o serviço. ”Tivemos um problema no dia 3 de junho”, contou De Beer em entrevista ao Estado em 2010. ”Fui ao centro de operações e passei dois dias diretos lá. Dormia num sofá. E essa atitude me serviu muito, por dois motivos. Primeiro, não tem uma forma melhor de saber o que está acontecendo do que na ponta. Segundo, isso passou uma mensagem muito importante para as pessoas sobre o comprometimento que existe, do chefe até o último funcionário, sobre a urgência que tínhamos para resolver o problema. “