Ex-Wikileaks destruiu documentos secretos - Link - Estadão

O ex-membro do grupo, Daniel Domscheit-Berg, fala sobre seu livro “Inside Wikileaks”. FOTO: Thomas Peter/Reuters

SÃO PAULO – Daniel Domscheit-Berg, ex-membro do Wikileaks que se desentendeu com a organização no auge da crise do Cablegate e fundou o Openleaks, afirmou ao jornal alemão Der Spiegel que destruiu mais de 3.500 documentos destinados à organização no ano passado. Os arquivos estiveram com o Wikileaks durante todo o ano de 2010, mas Domscheit-Berg os levou ao sair do grupo e teria se desfeito deles depois de uma negociação frustrada de devolução.

No sábado, um texto postado no fórum WL Central e atribuído a Julian Assange criticou fortemente Domscheit-Berg por supostamente manter relações próximas com agências de inteligência e autoridades policiais. Nesta segunda-feira, 29, a conta oficial do Wikileaks seguiu criticando o ex-membro no Twitter:

“Muitos nomes estão na lista do processo que o Wikileaks está sofrendo nos EUA. JA [Julian Assange], ROP [Rop Gonggrijp] e até BJ [Birgitta Jónsdóttir]. Mas DDB [Daniel Domscheit-Berg] nunca é citado. Por quê?”

Ele disse que destruiu os arquivos para proteger que as fontes não fossem reveladas. Entre os documentos destruídos estaria a lista do governo norte-americano de supostos terroristas proibidos de descer de avião nos Estados Unidos e um arquivo com informações sobre mais de vinte organizações de extrema direita.

Ex-membro da organização alemã Chaos Computer Club (CCC), Domscheit-Berg foi expulso do hacker club por sabotar o projeto do Wikileaks e usar o nome do CCC por motivos pessoais – conseguir publicidade para o Openleaks. Na época, o porta-voz Andy Müller-Maguhn expressou dúvidas sobre a integridade e os objetivos do ativista.