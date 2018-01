Exclusivo: teste detalhado do novo iOS 7 - Link - Estadão

Testamos o novo sistema operacional da Apple apresentado na WWDC 2013, o iOS 7, que ficará disponível em setembro

Daniel Gonzales

SÃO PAULO – O iOS 7 já está aqui. A liberação está prometida pela Apple, para o público em geral – para iPhones 4, 4S e 5, iPads 2, mini e retina e iPod Touch 5 – para alguma data em torno de 20 de setembro. Porém, desenvolvedores registrados junto à empresa já podem baixar e instalar, em seus dispositivos, uma primeira versão beta (de testes) do novo sistema operacional.

É essa versão que testamos ao longo de três dias para fazer essa resenha sobre os novos recursos e o novo visual do novo sistema operacional. O visual, aliás, é a maior das mudanças: o iOS 7 não tem nada a ver com a atual versão 6.1 e muito menos com as versões anteriores. Os ícones, as barras de atalhos, os menus internos dos apps, os aplicativos padrões, o teclado, a tela inicial, a “cara” foi totalmente renovada – e é completamente diferente dos iOS anteriores, que acostumamos a ver praticamente do mesmo jeito, desde o primeiro iPhone.

O iOS 7 rodando no iPhone 4

Por isso mesmo, a primeira impressão é de estranheza. Muita gente, certamente, não vai curtir. Tudo é mais clean e mais minimalista. Apesar de bastante coloridos, os ícones são mais simples, sem sombras ou brilhos. Alguns, como o da câmera e o de ajustes, são feios. O das fotos, uma espécie de flor colorida, vai gerar discussões. A barra inferior, com atalhos para apps, brilho, música, que é translúcida, é original, com ícones e branco e preto.

As pastas de apps agora têm fundo cinza, sem bordas

Nos apps padrões, os fundos são claros e as teclas quadradas, como no caso do discador, viraram botões redondos, entre dezenas de outras mudanças. Os papéis de parede são diferentes. As janelas de notificações são claras e mais limpas. As pastas de apps agora têm fundos cinza-claro e, dentro delas, deslizam-se os apps para o lado, e não mais para cima e para baixo. Mudou até a tela inicial – não há mais o tradicional botão deslizante de desbloquear, agora você desliza a tela inteira.

Com a ressalva, novamente, de que se trata de uma inicial do sistema, a partir da qual muito pode mudar até a que vai ser liberada ao público, as nossas impressões vêm a seguir. Deixe as suas também!

Desempenho. Com o iOS 7, um iPhone 4 ficou notavelmente mais lento do que com a versão anterior, a 6.1.3, em operações como rolagem de tela, abrir um app, etc. O consumo de bateria também aumentou sensivelmente. Por se tratar de uma versão de testes, tais pontos ainda devem ser corrigidos pela Apple.

Tela de bloqueio. O relógio agora é maior e acabou o tradicional botão deslizante para desbloquear o iPhone. A frase agora é nova – deslize para desbloquear. Você deve fazer isso para o lado direito. A partir da tela inicial, também dá para abrir as barras superior e inferior (repare que há setas translúcidas acima e abaixo, para abri-las). O ícone de acesso rápido à câmera também ficou mais discreto e está mais no cantinho:

A nova tela de bloqueio agora deve ser deslizada para a direita para desbloquear

Tela inicial. Muitas mudanças visuais aqui: o nível de sinal da operadora celular agora aparece por bolinhas; o ícone da bateria foi redesenhado; a barra superior agora é transparente. As fontes também são novas, com traço mais fino, muito parecidas com asegoe, do Windows. As badges (indicadores que mostram a quantidade de e-mails, ligações perdidas, mensagens, etc) também são mais simples, sem a borda branca. Os apps têm ícones novos, minimalistas, que certamente irão dividir opiniões:

Barras de notificação. Há, na realidade, três delas. A superior, translúcida, puxando-se para baixo a região do relógio, ganhou três abas. A primeira, hoje, mostra a o calendário em primeiro plano e a temperatura; todas mostra suas notificações; e perdidas, as notificações mais antigas.

Notificações foram redesenhadas em três abas

Puxand0-se a região dos ícones para baixo, abre-se a nova barra de busca.

Nova barra de busca

E a maior novidade é a barra inferior. Ela traz atalhos para configurações, controle de brilho, do player de música, atalhos para os principais aplicativos e até um inédito ícone de lanterna, que acende o flash da câmera (no canto esquerdo, abaixo). Os atalhos aparecem em uma janela translúcida, esmaecendo o fundo do app ou da tela onde você abri-los. A aparência é simples, até mesmo despojada:

Para fechar essa barra deve-se pressionar o botão central do iPhone (algo estranho); e também não achei fácil abri-la. Em algumas oportunidades, tentei três ou quatro vezes, sem sucesso. Pode ser por causa da versão muito inicial do software, no entanto.

Janelas de notificação. Agora elas são brancas – sumiu o fundo azul-escuro – e os botões foram refeitos:

Nova janela de notificações

Pastas. A rolagem dos apps agora é lateral, e o fundo também é “envidraçado”.

As pastas foram redesenhadas

Multitarefa. Esse recurso continua acessível por meio de dois toques rápidos no botão central. No iOS 7, o sistema exibe as telas dos apps abertos. Para fechar um deles, basta mover o cartão correspondente ao aplicativo desejado para cima. Exatamente igual ao Windows Phone e no webOS:

A nova multitarefa: para fechar um app, é só jogá-lo para cima

Discador. O app de telefonia foi completamente refeito. Botões quadrados? Esqueça. A conversa agora é limpeza e fundo branco. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, veja como ele é no iOS 7:

A nova cara do app telefone

E-mail. Novos ícones e um recurso para mover mensagens para uma pasta de spam (indesejadas) estão presentes, com um movimento sobre uma mensagem de e-mail para a esqueda. Repare no ícone de novo e-mail, à direta, embaixo. Como os demais, é simples e limpo:

Safari. O navegador, renovado, agora tem ícones muito mais simples: repare abaixo, os de voltar, abrir nova página, compartilhar. São quadradinhos e limpos.

O browser também tem outra novidade: ele mostra as páginas abertas em cartões, que p0dem ser movidos de trás para frente, para abrir determinado site. Está presente também a opção de navegação privativa.

Novo Safari mostra páginas abertas no formato de cartões

Câmera. O app agora tem três opções: video, photo e square (este último já tira fotos quadradas, especiais para o Instagram). Seguindo a tendência geral, o visual é bem minimalista e o botão de disparo na tela é uma simples bolinha branca.

Álbum - Muitas novidades aqui. A Apple mudou completamente a organização da visualização de suas imagens e, na minha opinião, ficou deveras estranho para se acostumar com isso. A opção “coleções” mostra álbuns feitos automaticamente pelo iPhone levando-se em conta data e local de suas fotos. O problema é que as fotos mais novas ficam embaixo.

A aba “anos” separa suas imagens pelo ano em que foram registradas, transformando todas as suas fotos em mini-thumbnails quase impossíveis de se ver, separados por local das fotos. Confira:

Para ver um álbum ou uma imagem em si, deve-se clicar sobre ele em qualquer das opções acima, para abrir uma terceira aba, denominada momentos. Nesse modo, é possível compartilhar qualquer álbum de fotos automático (em redes sociais, e-mail, iCloud) – há uma nova opção para isso. O compartilhamento no iCloud também ganhou ares de “linha do tempo”, transformando para esse formato as imagens compartilhadas por você e por outras pessoas (uma outra opção de visualização tradicional foi mantida).

Na parte de edição de imagens, a novidade é a presença de alguns tipos de filtros exclusivos, à la Instagram. Alguns deles na imagem abaixo:

Calendário, contatos, mensagens, notas, lembretes, relógio, tempo e calculadora - Todos estes aplicativos padrões foram redesenhados. Os contatos perderam aquela cara de “agendinha”, e o app de notas é plano e branco, sem o tradicional fundo amarelo. A calculadora ganhou fontes novas e maiores. O calendário tem novos ícones, mais simples e limpos, seguindo a tendência geral.

O app de previsão do tempo perdeu os ícones coloridos. O minimalismo é a nova palavra de ordem.

Confira alguns screenshots:

O novo app relógio

Calendário foi redesenhado e segue o visual clean

O novo app de previsão do tempo: minimalismo

App Store – a loja de aplicativos não está só de cara nova. Agora vai dar para salvar o que você quiser comprar posteriormente em uma lista de desejos e há opções de presentear apps a quem você quiser, direto do seu iPhone. Também dá para compartilhar determinado app em redes sociais direto da loja.

Outra novidade: o “por aqui”, que mostra os apps mais baixados, perto de você, por meio de recursos de geolocalização.

Música - O app ganhou uma mudança visual, seguindo a tendência geral. Cada música pode ser reproduzida no dispositivo ou direto da nuvem. Fundo branco e tela limpa dão a seguinte cara ao player padrão:

A visualização dos álbuns na horizontal pode causar estranheza por ser simples até demais. Acabou aquele efeito carrossel de rolagem das capinhas. Agora, são apenas quadradinhos: