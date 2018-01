Executiva da Sony que fez piada racista de Obama deixa o cargo - Link - Estadão

Amy Pascal durante lançamento do polêmico ‘A Entrevista’. FOTO: Reuters Amy Pascal durante lançamento do polêmico ‘A Entrevista’. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Amy Pascal, copresidente da Sony Pictures Entertainment, deixou o cargo nesta quinta-feira, 5. A executiva teve uma conversa por e-mail vazada em dezembro em que ela fazia piadas racistas sobre filmes que Barack Obama poderia gostar.

O e-mail foi um dentre vários vazamentos feitos por hackers na onda de ataques sofrido pela empresa em no mês passado. Nele, Pascal discutem durante um evento de captação de recursos para o presidente americano.

“Devo perguntar se ele gostou de Django (Livre)?”, pergunta Amy. “12 Anos (de Escravidão)“, responde o produtor Scott Rudin. Amy: “O Mordomo (da Casa Branca) ou Pense como eles?. Por fim, Rudin sugere Policial em Apuros. “Aposto que ele gosta do Kevin Hart”, referindo-se ao ator negro famoso por personagens cômicos em Todo Mundo em Pânico.

Após o vazamento, a executiva se desculpou dizendo que “embora fosse uma mensagem particular roubada, aceito total responsabilidade pelo que escrevi e peço desculpas àqueles que se sentiram ofendidos”.

Com a saída da executiva, que estava no cargo desde 2006, a direção do estúdio de Hollywood fica a cargo de Michael Lynton, que vem tentando enxugar ao máximo o número de funcionários da empresa para aumentar seus lucros.