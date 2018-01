Executivo da Nokia chama de 'piada' boato de venda - Link - Estadão

Declaração foi dada em resposta a rumores de que a empresa seria comprada pela chinesa Lenovo

Stephen Elop, CEO da Nokia FOTO: Divulgação

HELSINQUE – As ações da Nokia chegaram a disparar 11% nesta quarta-feira, com fortes volumes de negociação, em meio a rumores entre operadores e analistas de um possível interesse da chinesa Lenovo em adquirir a fabricante finlandesa de celulares.

A Nokia não comentou o assunto e o diretor das operações da Lenovo na Europa, Oriente Médio e África, Gianfranco Lanci, afirmou à Reuters que “não há nada sendo tratado”.

“Isso só pode ser uma piada”, acrescentou Lanci.

Às 11h07 (horário de Brasília), as ações da Nokia reduziam ganhos, mas ainda mostravam forte valorização de 4,6%, enquanto o FTSEurofirst, que reúne as principais ações europeias, subia 0,37%.

