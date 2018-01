Executivo diz que Linkedin tem duas adesões por segundo - Link - Estadão

Afirmação foi feita durante discurso no evento Nokia World, em Londres

A cada segundo que passa, duas pessoas se tornam usuárias da rede social profissional LinkedIn, declarou Ellen Levy, vice-presidente da divisão de Iniciativas Estratégicas da companhia, durante seu discurso no evento Nokia World, realizado nesta quarta, 26, em Londres.

As redes sociais podem apresentar melhorias na eficiência dos trabalhadores e na competitividade das empresas, já que permitem a troca de informações entre ambas as partes.

“Fazem com que as coisas sejam feitas”, segundo William Kennedy, vice-presidente da equipe de Comunicações em Escritório e Experiências Móveis da Microsoft.

“Há alguns casos nos quais uma plataforma móvel pode fornecer uma interface de usuário mais eficiente”, frisou.

Por sua vez, Adam Warby, o executivo-chefe da Avanade, disse que as redes sociais como ferramenta de comunicação interna podem ajudar as companhias a aumentar o “compromisso” de seus empregados com a empresa.

O fundador da Seesmic, Loïc le Meur, considerou que as companhias têm que se dar conta que as redes sociais “não são mais coisas de adolescentes”.

Com relação ao uso das redes sociais nos aparelhos móveis, Le Meur declarou que a escrivaninha tradicional “está morta”. “Olhamos para elas como velhos filmes de fita cassete”, acrescentou.