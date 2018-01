Executivo do Google lança livro sobre o futuro - Link - Estadão

Escrito em parceria com diretor do Google Ideas, ‘The New Digital Age’ aborda assuntos que vão de política a negócios

Eric Schmidt e Jared Cohen FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O futuro de diversas áreas e sua relação com a tecnologia é o tema de um novo livro escrito por Eric Schmidt, presidente do conselho e ex-CEO do Google, e Jared Cohen, diretor do Google Ideas. The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business (A nova era digital: mudando o futuro de pessoas, nações e negócios, em tradução livre) sai com uma primeira tiragem de 150 mil cópias.

O título chega às livrarias em 23 de abril de 2013. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, pela editora Alfred A. Knopf. Os assuntos abordados incluem negócios, cidadania, política, privacidade, terrorismo e diplomacia.

Os autores defendem que a conectividade, acessível à maioria da população mundial em 2025, trará melhorias na produtividade, saúde e educação do planeta. Além disso, vai mudar “nosso entendimento de quase todo aspecto da vida, das minúcias do dia a dia a questões mais fundamentais sobre identidade, relacionamentos e mesmo a nossa segurança”.

Schmidt e Cohen defendem que “cidadãos terão mais poder do que em qualquer outra época na história, mas isto terá custos, especialmente com relação à privacidade e segurança. A tecnologia sobre a qual falamos naturalmente coleta e armazena muitas informações pessoais. O risco que estas informações sejam divulgadas está crescendo”.

“Acreditamos que plataformas modernas de tecnologia, como Google, Facebook, Amazon e Apple, são ainda mais poderosas do que a maioria das pessoas se dá conta”, escrevem os autores. “O que as torna poderosas é sua habilidade de crescer e a velocidade de sua expansão. Praticamente nada, exceto um vírus biológico, consegue progredir tão rapidamente.”