Executivo do Megaupload obtém condicional - Link - Estadão

Mathias Ortmann é o terceiro executivo do site de download a obter liberdade condicional

SYDNEY – Um tribunal neozelandês concedeu nesta quarta-feira, 15, a liberdade condicional ao cofundador do Megaupload, Mathias Ortmann. Os Estados Unidos querem extraditá-lo junto a outros três executivos do site de download por suposta pirataria virtual.

O juiz David McNaughton, do tribunal do distrito de Manukau, impôs 17 condições para a liberdade provisória de Ortmann, entre elas a proibição de acessar ou utilizar a internet, informou a Radio New Zealand.

Ortmann é o terceiro executivo do Megaupload a ganhar liberdade condicional. Ele havia sido detido em 20 de janeiro na mansão que era alugada nos arredores de Auckland pelo fundador do portal, Kim Schmitz, conhecido também como Kim Dotcom.

As detenções de Ortmann, Dotcom, do responsável técnico do Megaupload, Finn Batato, e do chefe de programação do site, Bram van der Kolk, aconteceram no marco de uma vasta operação internacional que incluiu o fechamento do portal e outras prisões na Europa.

Ortmann, de nacionalidade alemã, viverá junto com seu compatriota Batato e o holandês Kolk, enquanto Dotcom seguirá detido à espera da audiência sobre sua extradição aos Estados Unidos, prevista para este mês.

Os EUA pretendem julgar sete executivos do Megaupload – entre eles os quatro detidos na Nova Zelândia – por pirataria virtual, crime organizado e lavagem de dinheiro.

As autoridades americanas avaliam que o site causou mais de US$ 500 milhões em perdas à indústria do cinema e da música ao transgredir os direitos de propriedade intelectual de companhias e obter com isso lucro de US$ 175 milhões.

