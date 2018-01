Exército Eletrônico Sírio invade contas do Skype - Link - Estadão

Coletivo de hackers disponibilizou contatos de Steve Ballmer, CEO da Microsoft, e disse que empresa vende dados à NSA

LOS ANGELES – O Exército Eletrônico Sírio (EES), um coletivo de hackers que apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, assumiu na quarta-feira a responsabilidade por invadir contas do Skype, serviço para fazer ligações pela Internet.

Twitter oficial do Skype foi hackeado por militantes sírios. FOTO: Reprodução

O grupo também publicou em sua conta no Twitter as informações de contato de Steve Ballmer, o presidente-executivo aposentado da Microsoft, junto com a mensagem “Você pode agradecer à Microsoft por monitorar suas contas/emails usando esses detalhes. #SEA” – a hasthag é a tradução em inglês de Exército Eletrônico Sírio.

A mensagem fez uma aparente referência às revelações feitas no ano passado pelo ex-prestador de serviço da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) Edward Snowden de que o Skype, pertencente à Microsoft, integrou um programa da NSA para monitorar as comunicações por meio das principais empresas de Internet dos EUA.

Em uma mensagem publicada quarta-feira na página oficial do Skype no Twitter, aparentemente pela ação do grupo de hackers, lê-se: “Não use emails da Microsoft (Hotmail e Outlook), eles estão monitorando suas contas e vendendo os dados aos governos. Mais detalhes em breve. #SEA.”

Mensagens similares foram postadas na página oficial do Skype no Facebook e em um blog na própria página do serviço na Internet, sendo retiradas na própria quarta-feira. O EES depois tuitou cópias da mensagem “para aqueles que não viram”.

Representantes da Microsoft não estavam disponíveis para comentar.

As práticas da NSA em última instância tornaram a Microsoft e outras empresas de tecnologia em parceiras nos esforços de vigilância do governo contra cidadãos comuns nos EUA e em outros países.

No mês passado a Microsoft se juntou a outras sete entre as principais empresas de tecnologia norte-americanas para pressionar o presidente dos EUA, Barack Obama, em uma reunião na Casa Branca, a conter a espionagem eletrônica do governo.

Empresas de mídia, incluindo o New York Times e a BBC, têm sido alvo repetidas vezes do EES e de outros grupos ativistas de hackers que invadem suas páginas na Internet e controlam suas contas no Twitter.

/ REUTERS