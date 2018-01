Exército Eletrônico Sírio invade eBay e PayPal - Link - Estadão

SÃO PAULO – No último sábado, o Exército Eletrônico Sírio (SEA, na sigla em inglês), grupo hacker que apoia o presidente Bashar-al-Assad, invadiu durante alguns instantes as páginas do PayPal e do eBay.

De acordo com Anuj Nayar, diretor global do PayPal, apenas alguns usuários de Reino Unido, França e Índia foram redirecionados pelo ataque hacker, que, apesar de ter acesso às informações bancárias e cadastrais de milhares de pessoas, não as colocaram em risco, no que o próprio grupo chamou de “operação hacktivista”.

No lugar disso, o SEA colocou seu logo nas páginas iniciais dos dois sites. “Não queríamos hackear as contas das pessoas”, disse um membro do grupo hacker ao site Mashable, contando que a alteração visual durou cerca de 30 minutos.

O ataque a eBay e PayPal acontece cerca de um mês depois que o mesmo grupo hacker atacou contas do Twitter do Skype, expondo dados de Steve Ballmer, atual CEO da Microsoft. Antes disso, o Exército Eletrônico Sírio já havia invadido a conta de Barack Obama no Twitter.