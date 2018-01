Existe uma impressora 3D que imprime chocolate - Link - Estadão

Impressora ainda não foi lançada comercialmente. FOTO: Divulgação Impressora ainda não foi lançada comercialmente. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Impressoras 3D já imprimem quase qualquer coisa: de pecinhas de decoração, a réplicas de você mesmo ou até partes de órgãos humanos, essas máquinas continuam sendo a aposta de uma revolução em muitos setores da indústria. A 3D Systems, fabricante líder do setor, fez uma parceria com a americana Hershey’s para dar uma nova utilidade para suas impressoras: imprimir chocolate.

O produto foi apresentado na Consumer Electronics Show (CES), realizada nesta semana. Com a chamada “CocoJet” (não, não está faltando um “h” no nome), a companhia espera que consumidores e confeitarias criem doces em formatos criativos a partir de chocolate.

“A impressão 3D dá aos consumidores possibilidades quase infinitas de personalização do chocolate. Estamos ansiosos para conferir o avanço dessa tecnologia incrível”, disse o diretor de desenvolvimento de negócios da Hershey’s em uma nota.

A CocoJet foi apresentada ao lado da ChefJet, uma impressora profissional para a impressão de comida em geral. Com alvo em doces e decoração, a ChefJet e a CocoJet devem estar disponíveis no mercado no segundo semestre de 2015.