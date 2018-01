Expectativa de lucro da Samsung decepciona - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SEUL – A Samsung Electronics divulgou nesta terça-feira, 8, uma estimativa de lucro trimestral inesperadamente fraca, que a colocou rumo a seu pior resultado em dois anos e levantou dúvidas sobre a estratégia da líder em smartphones contra as rivais chinesas com preços mais baixos.

A companhia estimou que seu lucro operacional no trimestre de abril a junho provavelmente caiu 24,5% em comparação ao ano anterior para 7,2 trilhões de wons (US$ 7,12 bilhões de dólares), a maior queda percentual desde o primeiro trimestre de 2011 e o nível mais fraco desde um lucro de 6,5 trilhões de wons no segundo trimestre de 2012.

A estimativa da Samsung para o segundo trimestre ficou muito abaixo da previsão média de 8,3 trilhões de wons em uma pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S com 38 analistas.

Embora a companhia sul-coreana tenha dito que vê condições de negócio melhores no terceiro trimestre, ela enfrenta um crescimento de mercado em desaceleração, uma intensificação da competição em preços na faixa mais baixa e a ameaça do próximo iPhone da Apple, que surge no horizonte.

“O lucro dá um duro choque de realidade na Samsung de que (o problema) não é a Apple, e sim a Samsung. Sua estratégia de vender aparelhos a preços altos não vai funcionar mais, uma vez que rivais chinesas também oferecem telefones bons o suficiente a preços muito mais baixos”, disse Lee Seung-woo, um analista de tecnologia da IBK Securities. “A Samsung precisa revisar sua estratégia de smartphones”, disse ele.

Embora smartphones tenham levado a Samsung a lucros recordes no ano passado, o mercado está amadurecendo. A empresa de pesquisa IDC prevê que o crescimento global de vendas vai desacelerar para 19,3% neste ano ante 39,2% em 2013, enquanto os preços médios de venda também vão cair.

As dificuldades do segmento de tablets da empresa também teve responsabilidade no desempenho da empresa, com seus smartphones com telas entre 5 e 6 polegadas “canibalizando a demanda por tablets entre 7 e 8 polegadas”. Além disso, segundo o comunicado da empresa, “as vendas [de tablets] caíram mais do que o esperado devido à uma demanda geral mais fraca… e a falta de uma política de subsídios de operadoras”.

