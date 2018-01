Explosão mata 2 em fábrica da Foxconn - Link - Estadão

Reportagens da imprensa chinesa afirmam que duas pessoas morreram depois de uma explosão em uma fábrica da montadora de eletrônicos taiwanesa Foxconn, no sudoeste da China.

A empresa é responsável por montar eletrônicos de diversas marcas conhecidas, como HP, Sony e Apple, e em abril anunciou planos de investir US$ 12 bilhões no Brasil para ampliar a produção de eletrônicos no País, incluindo o tablet da Apple, o iPad.

As causas da explosão na tarde de sexta-feira, 20, durante a troca de turno na fábrica de Chengdu, não eram conhecidas.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua disse que outras 16 pessoas ficaram feridas na explosão.

No ano passado a empresa se viu obrigada a melhorar as condições de trabalho em suas linhas de produção depois de uma sequência de suicídios de trabalhadores.

As fábricas da empresa na China empregam mais de 920 mil pessoas.

Telefonemas para os porta-vozes da empresa não estavam sendo atendidos nesta sexta.

