Exposição reúne fotos tiradas com iPhone - Link - Estadão

O artista, que postava as fotos do iPhone em seu Flickr, selecionou 52 imagens quando seu acervo virtual chegou a 1000 fotos, cada uma representando uma semana do ano. As únicas regras diziam que as fotos não poderiam ser editadas no Photoshop (apenas no software de edição de imagem do próprio iPhone 2G).

As fotos foram impressas e emolduradas em formato polaroid, e ficarão na galeria dconcept (Alameda Lorena, 1257, G-1, em São Paulo) até o dia 27 de novembro.