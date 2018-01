Extensão do asilo de Snowden na Rússia será aprovada - Link - Estadão

Snowden tinha como prazo limite o dia 30 de junho para pedir a extensão do seu asilo temporário. FOTO: Divulgação Snowden tinha como prazo limite o dia 30 de junho para pedir a extensão do seu asilo temporário. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Rússia provavelmente vai aprovar a extensão ao asilo para o ex-técnico da CIA, Edward Snowden. Segundo um funcionário do serviço de migração russa, a decisão deve sair na próxima semana.

Na última quarta-feira, Snowden pediu às autoridades russas para postergar sua estada no país, já que a sua autorização termina no dia 31 de julho. Snowden, que revelou o esquema de espionagem na Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA), chegou A Moscou no verão passado, depois de fugir do território norte-americano.

“Eu não vejo nenhum problema de renovar o asilo temporário. Suas circunstâncias não mudaram e sua vida ainda está em perigo. Por isso, o Serviço Federal de Migração tem todos os motivos para autorizar o processo”, disse Vladimir Volokh, vice-chefe de migração.

/ DOW JONES NEWSWIRES