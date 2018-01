Fã promete cozinhar gatinho se Miley Cyrus não voltar ao Twitter - Link - Estadão

No site Miley Save Fuzzy ele explica toda a operação. Frustrado desde que a atriz abandonou a rede de microblog, o fã resolveu que usar Fuzzy como ‘moeda de troca’ seria uma boa para tocar o coração de sua musa. Explica ainda que não se trata de uma brincadeira e que em seu país cozinhar gatos não é crime – “é inclusive parte da tradição” -, e ele não terá problemas em preparar uma das receitas (disponíveis no próprio site) se Miley não voltar a escrever seus tweets.

O fã exaltado tomou cuidado para não ser mal-interpretado. Ele quer garantir que Miley Cyrus volte a twittar ativamente, e não simplesmente reative a conta. Por isso, criou uma série de ‘regras’ na competição.

De acordo com ele, as pessoas normais só podem ajudar a salvar Fuzzy tentando chamar a atenção de Miley. Se a tag #mileysavefuzzy chegar aos Trending Topiz, a vida do gato será prorrogada até dia 23 de novembro. Além disso, só depende de Miley Cyrus.

As chances de Fuzzy, parece, estão baixas. Miley, além de ter feito um rap sobre ter deixado o Twitter, declarou recentemente que a rede de microblog deveria ser ‘banida do universo’ (veja vídeo).