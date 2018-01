FAA solta plano para liberar aeronaves não tripuladas - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) divulgou, na sexta-feira, um plano para regulamentar veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, até 2014, e seu uso comercial até 2015.

No documento, que tem 66 páginas, a FAA estabelece medidas para a utilização de drones de maneira militar e comercial no espaço aéreo norte-americano. Entre as principais preocupações da agência, está a de criar uma maneira prática para que os drones não colidam com aeronaves de grande porte.

Em discurso, o presidente da FAA, Michael Huerta, declarou que “o uso de aeronaves não tripuladas oferece grandes oportunidades, mas também traz desafios”. Entre as possibilidades de utilização comercial dos drones, estão a segurança e o mapeamento de áreas específicas.

Advogados do país se mostraram preocupados com o uso que os aparelhos poderão ter, invadindo a privacidade dos cidadãos americanos, tanto em operações militares quanto em uso comercial.

De acordo com a FAA, todas as fabricantes de drones deverão ter um canal de reclamações e estabelecer uma política de privacidade, com regras disponíveis publicamente.