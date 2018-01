Fabião Lima honra o blog do Link com sua presença - Link - Estadão

Fabião Lima honra o blog do Link com sua presença

A voz que você escuta na Rádio Eldorado tem uma cara simpática, embora não ostente mais o bigodinho mexicano. Nesse bate-papo, Fabião Lima e os repórteres do Link Rodrigo Martins e Juliana Rocha conversam sobre a infraestrutura da Campus Party e as áreas que bombaram no terceiro dia da festa.

21/01/2009 | 21h15

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo