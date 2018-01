Fábrica do iPhone quer demitir trabalhadores infectados - Link - Estadão

Trabalhadores da fábrica taiwanesa Wintek — que fabrica componente para o iPhone, da Apple, e que recentemente enfrentou uma intoxicação coletiva por causa da exposição a um componente químico periogoso — afirmaram que a companhia está se negando a renovar os seus contratos, diz o jornal China Daily.

Os afetados são cerca de trinta dos 137 trabalhores infectados da fábrica. Eles estão movendo uma ação contra a fábrica e contra a Apple, e esperam receber entre US$ 12 mil e US$ 21 mil dólares em compensação (em troca, assinariam um contrato libeando a Wintek de cuidados médicos futuros).

Trabalhadores rejeitaram primeira oferta de indenização, considerada “insuficiente”. FOTO: Aly Song/Reuters

Aqueles que continuaram trabalhando, temendo justamente que os problemas de saúde piorem no futuro e que a compensação seja infisuficiente, denunciaram nesta segunda-feira que a companhia está se negando a renovar os seus contratos após a expiração. “O que acontecerá se minha saúde piorar? A compensação será uma gota no oceano”, assegura Wang Yulian, um dos afetados, cujo contrato acabou no último dia 25.

Yang Yanqiong, outro trabalhador intoxicado cujo trabalho termina no dia 1 de abril, também foi informado que não continuará trabalhando por lá. Advogados consultados pelo China Daily afirmam que a medida da fábrica não é ilegal, mas pode ocasionar problemas futuros.

A Apple admitiu no seu último informe sobre as atividades em 2010 que 137 trabalhores da fábrica, que opera em Suzhou, na próvincia oriental de Jiangsu, intoxicaram-se por n-hexano. A multinacional afirmou que tomou medidas contra a empresa sócia e proibiu a utilização do produto químico.

A exposição ao n-hexane pode causar danos ao sistema nervoso periférico e medula espinhal, levando a problemas musculares, infertilidade masculino e paralisia.

