Fabricante de chips diz que Android violou patentes - Link - Estadão

O fabricante de microprocessadores Gemalto disse nesta segunda-feira, 25, que denunciou à Justiça o Google, a Motorola, a HTC e a Samsung por violação de patentes no sistema operacional Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A decisão da empresa com sede em Amsterdã, Holanda, chega depois de a Apple e a Oracle também processarem o Android por violação de patentes. Porta-vozes das empresas acusadas não estavam disponíveis para comentar a denúncia.

A Gemalto disse em comunicado que registrou a denúncia no tribunal distrital do leste do Texas, alegando violação de suas patentes tecnológicas relacionadas ao código aberto do Android e à sua plataforma Dalvik.

As tecnologias patenteadas foram desenvolvidas na década de 1990 pelas equipes de pesquisa e desenvolvimento da Gemalto no Estado norte-americano do Texas, segundo o comunicado.

Atualmente existe um bom número de disputas legais no mercado de smartphones, em que as empresas de software e os fabricantes de aparelhos brigam por compensações sobre suas tecnologias usadas nos novos dispositivos.

Em março, a Apple processou a HTC por causa do Android, enquanto que a Oracle também se voltou contra o Google em agosto. A Microsoft fez um acordo de licença com HTC em abril.

/ REUTERS