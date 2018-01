Fabricante de telas de safira da Apple entra com pedido de falência - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

NOVA YORK – A GT Advanced Technologies, uma parceira com a Apple em uma fábrica de vidro de safira no Arizona, disse que entrou com pedido de proteção contra credores.

A companhia sofreu um grande revés no mês passado quando seu vidro de safira, resistente a riscos, foi deixado de fora dos novos iPhones da Apple.

“Aparentemente algo rachou de forma muito fundamental no relacionamento entre a Apple e a GT Advanced”, disse o analista da Raymond James, Pavel Molchanov, em email.

A GT Advanced, cujas subsidiárias também entraram com pedido de proteção contra credores, disse que detinha 85 milhões de dólares em caixa até 29 de setembro.

A companhia listou ativos e passivos acima de US$ 1 bilhão em seu pedido de concordata.

A GT Advanced disse esperar que o tribunal autorize a companhia a continuar a conduzir os negócios normalmente enquanto se reestrutura.

/ REUTERS