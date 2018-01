Fabricante do Blackberry alerta sobre prejuízo - Link - Estadão

Canadense Research In Motion diz que pode registrar segundo prejuízo trimestral consecutivo

TORONTO – A Research in Motion alertou nesta terça-feira, 29, que pode registrar seu segundo prejuízo trimestral consecutivo e disse que contratou profissionais do setor financeiro para ajudá-la a reformular seus negócios, no mais recente de uma série de sinais negativos vindos da fabricante do Blackberry, que já ocupou posição dominante no mercado.

A ação da RIM, que já acumulou perda de quase 80% ao longo dos últimos 12 meses, despencou quase 13% em negociações no after-market, para cerca de US$ 9,77 por ação.

“Nós estamos olhando para isto como um resgate. Os ativos valiosos da RIM são o caixa no balanço, a receita recorrente de softwares da empresa e suas patentes”, disse o analista Mark McKechnie, do ThinkEquity LLC.

“Quando falo sobre a avaliação da RIM, falo de cerca de US$ 10 por ação devido ao valor de suas patentes”, adicionou.

A RIM também disse que haverá uma significativa redução de número de funcionários em algumas áreas, confirmando relatos de cortes de postos de emprego, enquanto a companhia tenta se reposicionar num mercado em que se arrasta atrás dos concorrentes Apple e Android, do Google.

A RIM disse que contratou profissionais do mercado financeiro, do JP Morgan e do Royal Bank of Canada, para auxiliá-la em sua revisão estratégica, após divulgar seus resultados anuais no final de março.

A RIM pediu que os bancos avaliem os méritos de várias estratégias, incluindo uma reformulação de seu modelo de negócios ou manobras menos dramáticas, como a expansão da plataforma BlackBerry por meio de parcerias e acordos de licenciamento.

“Esses assessores terão a tarefa de nos ajudar com uma revisão estratégica e avaliar os méritos relativos e a praticabilidade de várias estratégias financeiras”, disse o presidente-executivo da empresa, Thorston Heins, em nota.

