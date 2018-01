Fabricantes dizem pressionar fornecedores - Link - Estadão

Nokia e Motorola afirmaram que têm trabalhado para se certificar que materiais não têm origem em regiões de conflito

Entre as principais fabricantes que montam celulares no Brasil, Nokia e Motorola afirmaram que têm trabalhado com outras empresas do setor para pressionar fornecedores a se certificar que os metais usados nos componentes não têm origem em regiões de conflito como a do Congo.

A Nokia afirmou que tomou conhecimento das minas ilegais no país em 2001 e baniu o uso dos metais. “Todos os nossos fornecedores são auditados, assim como os fornecedores deles também”, disse a fabricante. Mas a empresa afirma que não é possível ter uma lista exata dos países de onde vêm tais metais.

A Motorola Mobility disse estar “engajada” para incentivar uma maior regulamentação. “É fundamental que um sistema de rastreamento seja implantado para que a indústria possa continuar a adquirir metais da região (Congo)”, disse a empresa em comunicado.

Procuradas, as sul-coreanas LG e Samsung não responderam se têm políticas para rastrear o fornecimento de metais.

