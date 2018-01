Faça música on-line com outros usuários - Link - Estadão

Acabou a agonia das bandas incompletas que buscam músicos para conseguir tocar. O IndabaMusic é uma espécie de rede social que permite produção colaborativa: você pode formar uma banda com membros de diferentes lugares do mundo e usar as ferramentas do Indaba para fazer as sessões de gravação online.

O software gratuito permite mixar e editar os áudios nas nuvens – ou seja, todo o material que todo mundo produz no Indaba. O Inadaba também promove vários concursos de mixagem. As versões mais legais ganham prêmios em dinheiro, instrumentos e outros tipos de brindes. A mais recente convida os visitantes a baixar e criar em cima das bases do CD do duo eletrônico N.A.S.A., projeto do brasileiro DJ Zegon e do norte-americano Squeak E. Clean.

Para participar do Indaba, basta fazer o cadastro gratuito no site.