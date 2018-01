Façam as apostas: iPhone 4 por R$ 1.800? - Link - Estadão

Lauro Jardim, editor da revista Veja, afirmou nesta sexta-feira, 10, no blog Radar on-line que de acordo com fontes ouvidas por ele o iPhone 4 custará R$ 1.800 em sua versão mais barata, sem dar detalhes sobre qual operadora faria o lançamento ou valores cobrados dentro dos planos pós-pagos. Atualmente, as quatro maiores operadoras (Vivo, Oi, Claro e Tim) comercializam o iPhone no Brasil.

O preço varia conforme o pacote que o cliente optar. Uma versão pré-paga do iPhone 4 será mais cara que um plano pós-pago que já venha com uma mensalidade fixa.

Na quinta-feira, 9, a colunista do Estado, Sonia Racy, publicou que a data de lançamento será na virada de quinta para sexta-feira, 17, o que também é afirmado pelo editor da Veja.

A Apple nunca revela de antemão quais serão seus lançamentos, quando e os preços. Isso gera um nuvem de especulações sobre os novos produtos da empresa.

Nesta semana, a Vivo e a Tim começaram a desmonstrar o iPhone 4 em suas lojas. Há algumas semanas as operadoras iniciaram o cadastro de clientes interessados em comprar o novo aparelho.

Nos últimos dois anos, os modelos do iPhone 3G e 3GS também foram lançados na virada de uma quinta para sexta-feira entre o fim de agosto e o fim de setembro.